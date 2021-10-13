14 Октября 2021
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Политика
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

Тюменские следователи выяснят, почему пострадавшие во время пожара дети, остались дома одни

Тюменский следком проводит доследственную проверку из-за пожара, во время которого пострадали трое малолетних детей - четырех, шести и восьми лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СКР.

Пожар произошел сегодня ночью около 03.00. Старший ребенок был госпитализирован с ожогами I и II степени, поражено 12% тела, есть термоингаляционная травма. Двое других детей также были госпитализированы с отравлением продуктами горения.

Одна из версий возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

В момент ЧП родителей детей дома не было. Дети находились в доме одни, без присмотра.

"По данному факту следственными органами Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области организована доследственная проверка, в рамках которой следователями СКР будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшей трагедии. Кроме того, следователи выяснят, почему дети в ночное время находились дома одни", - говорится в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Тюменские следователи выяснят, почему пострадавшие во время пожара дети, остались дома одни

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Теги: пожар, дети, пострадавшие, прокуратура, проверка



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