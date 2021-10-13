Врачи рассказали о состоянии пострадавших во время пожара в Тюмени детей

Врачи рассказали о состоянии детей, пострадавших сегодня ночью при пожаре в одной из квартир дома №1 по ул. Николая Гондатти в Тюмени. Как сообщили Накануне.RU в департаменте здравоохранения Тюменской области, ребенок, который пострадал тяжелее остальных, находится в реанимации.

Его состояние стабильное. Он был госпитализирован с ожогами I и II степени, поражено 12% тела, есть термоингаляционная травма. Ребенку оказывается вся необходимая помощь.

Младшие - дети - шести и четырех лет были госпитализированы в связи с отравлением продуктами горения. Их состояние удовлетворительное.

Пожар произошел сегодня ночью около 03.00. Во время пожара, причины которого все еще устанавливаются, родителей детей дома не было. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.