В Челябинской области зарегистрирован четвертый очаг африканской чумы свиней

В Челябинской области выявили новый очаг африканской чумы свиней. Он зарегистрирован на территории личного подсобного хозяйства в Коркино, где пало шесть свиней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Экспертиза подтвердила, что животные погибли от АЧС.

В очаге инфекции находится 224 животных, в угрожаемой зоне – 458 животных. Предполагаемый источник возбудителя инфекции – не проваренные пищевые отходы.

В угрожаемою зону входят поселок Бектыш Еткульского района, Коркино и поселок Роза.

Ранее в регионе уже были зарегистрированы три вспышки африканской чумы свиней – в подсобном хозяйстве ИК-1 в Копейске, в личном подсобном хозяйстве недалеко от поселка Новый в Красноармейском районе и в холодильной камере на складе в Челябинске, где хранилось мясо из подсобного хозяйства колонии. По предварительным данным, животных кормили пищевыми отходами, не прошедшими термическую обработку, это и привело к возникновению очагов АЧС.