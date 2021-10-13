13 Октября 2021
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Общество В России
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

Депутат от "ЕР" предложила поднять некоторым россиянам пенсионный возраст до 70-ти

Депутат Госдумы от "ЕР" Светлана Журова считает необходимым повышение пенсионного возраста для некоторых категорий россиян до 70 лет.

Она заявила, что ее неправильно поняли, когда приписали слова о повышении пенсионного возраста до 70 лет для всех. По ее словам, она говорила об изменении подзаконного акта, касающегося выхода на пенсию директоров учреждений.

"И одни должны уходить в 65 лет, другие в 70. И условный директор библиотеки, подведомственной Минкульту, будет работать до 70 лет, а Минобразования — до 65. Так что речь просто о доработке", — передает слова Журовой Lenta.ru.

Напомним, недавно вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что треть россиян умирают в трудоспособном возрасте, не доживая до пенсии. А Владимир Путин во время вчерашней встречи с новоизбранными депутатами сказал, что главный враг страны — это низкие доходы граждан.

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Депутат от "ЕР" предложила поднять некоторым россиянам пенсионный возраст до 70-ти

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Теги: Светлана Журова, повышение пенсионного возраста



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