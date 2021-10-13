Каждый девятый пожилой москвич, заболевший коронавирусом, умирает

Оперштаб Москвы по борьбе с коронавирусом опубликовал статистику по заболеваемости и смертности среди пожилых людей.

Так, по данным столичных медиков, умирает каждый девятый пациент с коронавирусом старше 60 лет. Среди тех пенсионеров, которые вовремя не обратились за помощью к врачу, умирает каждый третий заболевший.

При этом 86% от общего числа умерших от коронавируса составляют люди старше 60 лет.

Половине пациентов в возрасте 60+ требуется лечение в стационаре. А течение болезни у них стремительное – ситуация ухудшается в среднем за три дня.

Почти 80% пациентов на ИВЛ – старше 60 лет. Пенсионеры также составляют 70% пациентов реанимации и около 60% пациентов ковидных больниц.