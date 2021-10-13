13 Октября 2021
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Общество Москва
Пенсионерка (2020) | Фото: Накануне.RU

Москвичи старше 65 лет смогут получить 10 тыс. руб. в качестве поощрения за полную вакцинацию от COVID-19

Москвичи старше 65 лет смогут получить вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" денежную компенсацию в размере 10 тыс. руб. Набор полагается за вакцинацию от коронавируса.

Программа поощрения за вакцинацию продлится до конца 2021 года. После вакцинации двумя компонентами или ревакцинации граждане в возрасте 65+ могут получить подарок. В Набор входят "вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций".

С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тыс. московских пенсионеров. Тем не менее, темпы вакцинации пожилых москвичей все еще оставляют желать лучшего.

Поэтому "начиная с 12 октября, вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей", об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии Москвы.

Отмечается, что для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания города Москвы. При себе необходимо также иметь паспорт гражданина Российской Федерации, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор, передает РИА Новости.

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Москвичи старше 65 лет смогут получить 10 тыс. руб. в качестве поощрения за полную вакцинацию от COVID-19

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Теги: пенсионеры, москва, вакцинация, поощрение, компенсация, подарочный набор



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Развитие сюжета:

Ранее 13.10.2021 11:22 Мск Каждый девятый пожилой москвич, заболевший коронавирусом, умирает


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