Москвичи старше 65 лет смогут получить 10 тыс. руб. в качестве поощрения за полную вакцинацию от COVID-19

Москвичи старше 65 лет смогут получить вместо подарочных наборов "С заботой о здоровье" денежную компенсацию в размере 10 тыс. руб. Набор полагается за вакцинацию от коронавируса.

Программа поощрения за вакцинацию продлится до конца 2021 года. После вакцинации двумя компонентами или ревакцинации граждане в возрасте 65+ могут получить подарок. В Набор входят "вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций".

С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тыс. московских пенсионеров. Тем не менее, темпы вакцинации пожилых москвичей все еще оставляют желать лучшего.

Поэтому "начиная с 12 октября, вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тысяч рублей", об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии Москвы.

Отмечается, что для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания города Москвы. При себе необходимо также иметь паспорт гражданина Российской Федерации, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор, передает РИА Новости.