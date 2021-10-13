Новая авиакомпания заходит на Ямал и в Югру

Авиакомпания "Сибирская Легкая Авиация" ("СиЛА") заходит на Ямал и в Югру. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"СиЛА" открывает рейсы из Новосибирска в Надым и Нижневартовск. Новосибирск – Нижневартовск – Надым и обратно будет выполняться по средам с 13 октября. Полеты организованы в рамках реализации субсидирования из федерального бюджета.

Стоимость билета из Новосибирска в Надым составит 7 тыс. руб. Из Новосибирска в Нижневартовск - 4 650 рублей. Из Нижневартовска в Надым - 3 700 рублей.

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