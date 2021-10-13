Еще троих лимоновцев в Екатеринбурге арестовали на 15 суток сразу после выхода из спецприемника

Ленинский районный суд второй день подряд арестовывает лимоновцев сразу после освобождения из спецприемника, где последние отбывали 15-суточный срок. На этот раз речь идет о 20-летнем Сергее Демидове, 18-летнем Евгении Некрасове и 19-летнем Степане Юрченко, которых повторно отправили на 15 суток за демонстрацию запрещенной символики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда.

При этом в суд людей доставили еще в статусе арестованных, поскольку до официального окончания их предыдущего ареста оставалось около трех часов. Ранее их также обвинили в демонстрации символики на митинге 25 сентября.

Напомним, что по версии следствия, 24 сентября в 16.00 арестованные находились рядом с ТЦ "Пассаж" и "публично демонстрировали проходящим мимо гражданам повязку с изображением гранаты Ф-1, перечеркнутой молнией". Данная символика отсылает к фашистской, где изображена молния. В свою очередь юрист подчеркнул, что нацболы* демонстрировали символику "Другой России", которую Минюст не вносил в перечень запрещенных.

11 октября активиста "Другой России Эдуарда Лимонова" Кирилла Имашева, ранее арестованного на 15 суток за "неповиновение законному требованию сотрудника полиции", снова арестовали на 15 суток, но уже по ст. 20.3 КоАП РФ

*Национал-большевистская партия, нацболы – запрещенная в РФ организация.