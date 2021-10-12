В семи районах Тюменской области ввели карантин из-за птичьего гриппа

Глава Тюменской области Александр Моор подписал очередное постановление о введении карантина из-за птичьего гриппа. В этот раз зараженную птицу обнаружили в селе Полозаозерье Бердюжского района, сообщили Накануне.RU в оперативном штабе региона.

Таким образом Бердюжский район стал седьмым районом, где с недавнего времени введен карантин. В зону наблюдения попали села Бердюжье и Истошино, деревни Луговая, Босоногова, Шабурова, Кутырева, Гагарина и Чесноки Бердюжского района, деревня Няшино Армизонского района Тюменской области.

Напомним, что только вчера зараженную птицу обнаружили в личном подсобном хозяйстве Ялуторовска. До этого - 23 сентября карантин по высокопатогенному гриппу птиц был установлен на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино. Позже в регионе карантин был установлен также на территории села Верхний Ингал, деревни Онуфриево Исетского района.

Зоной наблюдения являются территории населенных пунктов: села Минино, Красногорское, Верхнебешкиль, Архангельское, Рассвет, Слобода-Бешкиль и деревня Лога Исетского района, а также сёла Ингалинское, Липиха и деревни Нифаки, Лыково Упоровского района Тюменской области.