Новая Госдума приняла облегченное расписание: вместо девяти заседаний в месяц будет шесть

Депутаты только что избранной Госдумы одобрили себе облегченный график работы: в осеннюю сессию в парламентские недели будет по два пленарных заседания вместо обычных трех. Такой режим был введен еще в 2020-м году из-за пандемии. Новые депутаты считают, что ситуация не улучшилась, а значит им стоит меньше работать.

"Год пандемийный, непростая ситуация продолжается. Предлагается с октября по декабрь работать три недели по два пленарных заседания в неделю – вторник и четверг, с 12 до 16 часов, одну неделю в месяц – региональные недели. Конечно, при необходимости могут быть назначены дополнительные заседания", - заявил глава временной комиссии по регламенту Александр Жуков. Депутаты с ним согласились и одобрили такое расписание.