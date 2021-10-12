В Екатеринбурге расширили сферу действия "Единой социальной карты"

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов расширил сферу действия "Единой социальной карты". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава подписал постановление о внедрении проекта "ЕСК" в учреждениях культуры уральской столицы. До 30 декабря 2021 года "культурное" приложение будет работать в тестовом режиме, после чего пополнит список уже успешно функционирующих в рамках социальной карты сервисов.

Участие в проекте примут восемь учреждений - городские музеи и театры. Среди них Музей истории Екатеринбурга, Объединенный музей писателей Урала, Екатеринбургский музейный центр народного творчества "Гамаюн", Театр юного зрителя, муниципальный театр балета "Щелкунчик" и другие.

Напомним, что с этого года на Среднем Урале начал действовать новый порядок выплат денежных компенсаций и пособий. Все региональные социальные выплаты уральцы смогут получать на Единую социальную карту Свердловской области.