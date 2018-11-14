14 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

Срок действия Единой социальной карты в Свердловской области составит пять лет

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о внедрении на территории Свердловской области Единой социальной карты. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.
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Напомним, Единая социальная карта предполагает поэтапное внедрение: сначала власти определят оператора проекта, платформу карты и ее внешний вид, потом министерство соцполитики региона подготовит изменения в законы Свердловской области, которые касаются предоставления социальных выплат, а на третьем этапе будет осуществляться первичная эмиссия карт и их выдача.

Согласно указу, исполнительным органом государственной власти региона, уполномоченным по организации работы по внедрению на территории Среднего Урала Единой социальной карты, определено областное министерство социальной политики. Она представляет собой пластиковую карту с электронным носителем. Срок действия составляет пять лет с момента выпуска.

В положении определены участники отношений, связанных с выдачей, выпуском и обслуживанием карты, основные требования к выпуску и выдаче, условия участия кредитных организаций в качестве банков-соэмитентов, положение об операторе Единой социальной карты. Согласно документу, ее внедрение обеспечит получение уральцами мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством Свердловской области.

Напомним, разработка проекта "Единая карта социальных услуг" началась в 2015 году.

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Срок действия Единой социальной карты в Свердловской области составит пять лет

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Теги: Единая социальная карта, Куйвашев, указ, Средний Урал



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