Пост первого зампредседателя комитета по просвещению получила депутат от Южного Урала

Первым заместителем председателя комитета Госдумы по просвещению стала депутат Яна Лантратова.

Она избрана в Госдуму по списку "Справедливой России" от Челябинской области.

Станислав Наумов, избранный по списку ЛДПР от Челябинской области, стал зампредседателя комитета по экономической политике.

Напомним, депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов назначен первым заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.