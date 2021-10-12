В Челябинской области в фуре, перевозившей химические вещества, произошла утечка

В Челябинской области в фуре, перевозившей канистры, содержащие вещество пятого класса опасности - органические пероксиды, произошла утечка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, ЧП произошло вечером 11 октября на 1647 км трассы М-5. Фура ехала из-за рубежа в Сибирь через Челябинскую область. В рефрижераторе при минусовых температурах перевозили 640 канистр емкостью 30 литров каждая, содержащие органические пероксиды.

Водитель большегруза почувствовал посторонний запах, он остановился в одном из ближайших парковочных карманов и при осмотре рефрижератора обнаружил небольшую течь.

На место были направлены представители всех экстренных служб. Место аварийной остановки грузовика было обваловано. Рефрижератор вскрыт. Спасатели провели тщательный осмотр ёмкостей и ликвидировали течь. Совместно с сотрудниками пожарной охраны они провели обработку и промывку грузового отсека. После завершения работ фура с опасным грузом продолжила движение по маршруту.