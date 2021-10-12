На Южном Урале дети забросали камнями "Ласточку"

На станции Синеглазово дети обкидали камнями электропоезд "Магнитогорск – Челябинск". Родителей школьников привлекли к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Дети шли на тренировку и увидели приближающийся поезд. Для развлечения они стали бросать в него камни. Один из камней попал в окно проезжавшей электрички.

В результате инцидента никто не пострадал.

С детьми провели беседу о правилах безопасного поведения на железной дороге.