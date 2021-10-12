Депутат призвал к отставкам прикамских чиновников после "оргии" школьников

Депутат пермской гордумы от КПРФ Геннадий Сторожев в беседе с корреспондентом Накануне.RU прокомментировал резонансные случаи в образовательных учреждениях Прикамья - "оргию" школьников возле лицея в Лысьве и шутинг в пермском госуниверситете. По словам парламентария, эти инциденты должны иметь кадровые последствия для ответственных чиновников Прикамья.

"Это положение общества, которое можно обозначить только словом "ужасно". Отсутствие культуры, неуважение к другим людям. Это неизбежно будет повторяться в дальнейшем, в силу отсутствия привития настоящей культуры, настоящего уважения к человеческому достоинству, как участников этого дела, так и окружающих людей. Это неизбежно. Общество больно. И соответственно - стиль поведения подрастающего поколения - его представления о том, что можно, а чего нельзя", - сообщил Сторожев.

Геннадий Сторожев заявил, что нужны отставки, "начиная с самого верха".

"Пока мы обходимся жалкими полумерами, замечаниями, мечтами о том, что если на одного учителя будет класс не более чем из 15 человек, якобы тогда они смогут лучше воспитывать стиль, культуру... Я не считаю, что в принципе положение не изменится с воспитанием, привитием высоких целей и ценностей, а во-вторых, это просто экономически недостижимо. Нужно возвращаться к ценностям коллективизма, уважения человеческой личности, когда человек человеку - друг, товарищ и брат не на словах, а на деле. Конечно, надо принимать и кадровые решения. Вне всякого сомнения. А у нас все время стараются спустить дело на тормозах", - прокомментировал он.