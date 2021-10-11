В Прикамье проводят проверку информации об "оргии" школьников

В Пермском крае прокуратура проводит проверку появившейся в СМИ информации об "оргии" мальчиков рядом со школой. Информацию о проверке Накануне.RU подтвердили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись с учениками в возрасте примерно 8-12 лет, совершающими половой акт. Действие якобы происходило в Лысьве перед лицеем. Позднее материалы были удалены.

Проверку информации проводят также уполномоченные по правам человека в Пермском крае Павел Миков и детский омбудсмен Светлана Денисова. После инцидента Миков в своем Instagram попросил правоохранительные органы дать оценку ситуации.

"Уважаемые коллеги из прокуратуры Пермского края, Лысьвы, Роскомнадзора по Пермскому краю - дайте принципиальную оценку как правоохранители, как надзорный орган над всеми - органам полиции, пермскому УФСБ, их должностным лицам по той информации, которая распространяется в социальных сетях Прикамья, России, мира", - обратился омбудсмен.

Проверку также проводит комиссия по делам несовершеннолетних.