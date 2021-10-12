В Тюмени бездомные собаки спровоцировали крупное ДТП с пострадавшими

Сегодня утром в Тюмени бездомные собаки спровоцировали ДТП на Червишевском тракте. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Авария произошла около дома №41. Женщина за рулем автомобиля Geely, стала объезжать бездомных собак.

"Одну собаку автомобилистка задавила насмерть. Машина пробила ограждение, выехала на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем Volvo, которая загорелась и улетела в кювет. Geely перевернулся несколько раз, девушку выбросило из машины", — сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД.

Кроме того, в аварии повреждены Hyundai и Mazda. Обстоятельства ДТП выясняются.

В аварии пострадали оба водителя. В департаменте здравоохранения региона сообщили, что состояние женщины-водителя врачи оценивают как тяжелое. Она находится в реанимации. Ранее ей сделали экстренную операцию из-за закрытой травмы живота и внутрибрюшного кровотечения. Мужчина получил закрытый перелом ноги со смещением.