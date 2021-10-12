Екатеринбург посетит министр здравоохранения РФ

На этой неделе Екатеринбург посетит министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

14 октября федеральный чиновник примет участие в торжественном открытии нового операционного блока МНТК "Микрохирургия глаза". Речь идет о блоке хирургии патологии слезных путей и окулопластики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе медучреждения, ожидается участие в мероприятии полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Министр лично оценит новый оперблок.

Ранее сообщалось, что в Правительстве обсуждается замена главы Минздрава РФ. В таком случае Мурашко может переместиться из федерального кресла в родной для себя регион - Свердловскую область.