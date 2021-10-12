Полицию и ФСБ могут подключить к проверке желающих получить лицензию на оружие

Росгвардия подготовила поправки в закон об обращении оружия в части получения разрешения на него.

В проекте поправок, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов, говорится, что желающим получить разрешение нужно будет пройти дополнительную проверку МВД и ФСБ. И если эти ведомства не одобрят выдачу лицензии, ее и не выдадут.

Проверку в полиции и ФСБ не пройдут граждане, которые могут создать "повышенную опасность нарушения прав и свобод, угрозу общественной безопасности".

Кроме того, проверки МВД и ФСБ могут касаться и тех, кто уже владеет оружием. Если они не получат одобрения, их лицензии могут быть отозваны.

Как говорится в пояснительной записке к проекту, новые ограничения должны помешать получить доступ к оружию членам ОПГ или террористам, а также тем, кто хочет использовать его незаконно, передает РБК.

Об ужесточении порядка выдачи лицензий на оружие в России снова активно заговорили после двух трагических случаев этого года: шутинга в казанской школе и пермском вузе. В обоих случаях убийцы купили оружие легально, получив лицензию. Стрелок из Перми даже описал в соцсетях, как обошел психиатрическую экспертизу.