Жителя Челябинска, разместившего фото Гитлера на сайте "Бессмертного Полка", приговорили к штрафу

19-летний житель Челябинска приговорен к штрафу в размере 60 тысяч рублей за публичную реабилитацию нацизма.

Обвиняемый 5 мая 2020 года через телефон разместил на странице акции "Бессмертный Полк" заявку с фотографией Гитлера, указав, что на нем запечатлен "Гитенко Андрей Александрович". Эта заявка была обнаружена модератором акции и заблокирована 9 мая.

Мужчина полностью пригнал вину.

"В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, заглаживание причиненного вреда путем добровольного перечисления взноса в благотворительный фонд, состояние здоровья Галишко, положительные характеристики с места жительства и работы, совершение преступления впервые. Галишко назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей", - сообщила Накануне.RU официальный представитель Челябинского облсуда Наталья Прохорова.