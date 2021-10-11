11 Октября 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Жителя Челябинска, разместившего фото Гитлера на сайте "Бессмертного Полка", приговорили к штрафу

19-летний житель Челябинска приговорен к штрафу в размере 60 тысяч рублей за публичную реабилитацию нацизма.

Обвиняемый 5 мая 2020 года через телефон разместил на странице акции "Бессмертный Полк" заявку с фотографией Гитлера, указав, что на нем запечатлен "Гитенко Андрей Александрович". Эта заявка была обнаружена модератором акции и заблокирована 9 мая.

Мужчина полностью пригнал вину.

"В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд учел признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, заглаживание причиненного вреда путем добровольного перечисления взноса в благотворительный фонд, состояние здоровья Галишко, положительные характеристики с места жительства и работы, совершение преступления впервые. Галишко назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей", - сообщила Накануне.RU официальный представитель Челябинского облсуда Наталья Прохорова.

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Жителя Челябинска, разместившего фото Гитлера на сайте "Бессмертного Полка", приговорили к штрафу

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Теги: уголовное дело, реабилитация нацизма, Бессмертный полк, штраф,



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