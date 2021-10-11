Сельское хозяйство республики Тыва демонстрирует позитивную динамику

В региональном минсельхозпроде Тувы констатируют, что, несмотря на пандемию и погодные аномалии в некоторых кожуунах республики, темпы уборки и показатели урожайности в 2021 году превосходят уровень прошлых лет.

Посевная площадь в регионе в этом году составила 55 626,5 гектаров. Для сравнения - в 2020 году было 50 604,1 гектаров. Наилучшие показатели сбора зерна отмечены в Тандинском кожууне – 5090 тонн. В Чаа-Хольском кожууну – 1535 тонн, в Дзун-Хемчикскомй кожууне – 750 тонн. Наивысшая урожайность зерновых культур отмечена в крестьянском хозяйстве Михаила Санникова в Тандинском кожууне – 25 ц/га и у фермера из Каа-Хемского кожууна Виктора Пирогова – 19,8 ц/га.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы республики, еще предстоит собрать урожай с площади в 55 626,5 гектаров, из которых кормовые культуры составляют 67% от общей площади, зерновые культуры - 28%, картофель- 4,7% и овощи – 0,5% от общей площади. При этом, аграрии региона уже завершили кормозаготовительную кампанию, заготовили 288 219 тонн объемистых кормов, что составило 114,3% к плану.

Также в девяти муниципалитетах Тувы собрали урожай овощей в рамках губернаторского проекта «Социальный картофель» и реализации национального проекта «Демография». По информации министерства труда региона, собрано более 200 тонн ,моркови более 30 тонн, свеклы – более 14 тонн, огурцов – около 7 тонн, кабачков – более 8 тонн, редиса – за 2 тонны, белокочанной капусты – более 29 тонн, лук-батун – чуть более 6 тонн, горох – более 1 тонны, а также укроп и петрушка.

Например, в Овюрском кожууне семенами картофеля и овощных культур весной были обеспечены 70 малообеспеченных, многодетных семей и одиноко проживающих граждан. В кожууне около полутора тысяч домохозяйств, из них регулярно занимаются огородничеством – 1250. В этом году посадили картофель - 535, овощные культуры - 872, в том числе, семьи из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения - 46 домохозяйств.

Поясним. Губернаторский проект «Социальный картофель» позволяет уже пятый год подряд обеспечивать нуждающимся семьям обеспечивать себя свежими овощами. в рамках этого проекта весной семьям минтруд Тувы в лице центров социальной помощи выдает бесплатные семена картофеля с условием, что ими будут засажены семейные участки, а осенью проходит сбор урожая. При этом, специалистами центра семьи и детей Овюрского кожууна ведут разъяснительные и обучающие мероприятия среди населения. В том числе проводятся мастер-классы по уходу за овощами, чтобы участники получили хороший урожай, в этом также помогают общественники – женсоветы, которые взяли шефство над новичками, учат азам огородничества

Таким образом, проект "Социальный картофель" позволяет решать сразу несколько задач: оказывать реальную поддержку малообеспеченным гражданам и способствовать развитию огородничества в регионе.

Стоит отметить, что сельскохозяйственный сектор в республике Тува год от года в целом набирает позитивные темпы развития. И это уже отмечено на федеральном уровне. Накануне стало известно, что министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев одобрил программу ускоренного развития агропромышленного комплекса Тувы.

Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал глава республики Владислав Ховалыг осле рабочей встречи с министром в Москве. "Тува – аграрный регион. Половина населения все еще живет на селе. Поэтому именно там нужно возрождать экономическую жизнь, развивать сельское хозяйство. Это один из приоритетов в работе правительства республики. Мы разработали программу ускоренного развития агропромышленного комплекса Тувы. Сегодня в Москве на нашей встрече министр сельского хозяйства России Дмитрий Николаевич Патрушев одобрил программу. Значит, прежде всего, поддержали сельских тружеников республики", - написал глава республики Тува Владислав Ховалыг.





Важно отметить, что для Тувы развитие аграрного комплекса имеет стратегическое значение, потому что практически половина республики – 46% от всего числа жителей сосредоточены в сельской местности, и этот показатель вдвое выше среднероссийского.

Программа ускоренного развития агропромышленного комплекса республики на 2022-2026 годы, разработанная правительством Тувы, основана на прорывных инновационных биотехнологических решениях и новых технологиях. Одновременно с ростом сельскохозяйственного производства предусмотрено наращивание мощности переработки. К 2026 году, по расчетам, должны будут перерабатываться уже 100% произведенного в республике молока, 100% - шерсти и 50% – мяса.

Даже в его нынешнем состоянии резервы агропромышленной отрасли Тувы огромны: АПК республики может давать продукцию на 18 млрд рублей против сегодняшних 6 млрд. Что немаловажно, по итогам программы будут созданы более 5600 дополнительных рабочих мест для замещения выпавших после приостановки проекта строительства железной дороги «Кызыл - Курагино».

Глава Тувы Владислав Ховалыг сообщил, что доработка программы будет проходить совместно со специалистами федерального ведомства. Для реализации данной Программы на пятилетний период потребуются финансовые средства в объеме более 17 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 9 млрд рублей, республиканского бюджета - около 1 млрд, также будут привлечены внебюджетные средства – 7,5 млрд рублей. После одобрения программы предстоит определить на всех уровнях источники ее финансирования.

Поздравляя накануне всех тувинцев, работающих в сельскохозяйственном комплексе республики Владислав Ховалыг подчеркнул: "Уверен, вам под силу перспективные задачи по развитию регионального АПК, продвижению производимой в Туве сельхозпродукции, социальному развитию сельских территорий. Благодаря упорному, самоотверженному труду наших аграриев и государственной поддержке у нас есть все основания, чтобы вместе решить поставленные задачи."