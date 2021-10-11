Принят Меморандум о классном руководстве в российских школах

Участники Первого Всероссийского форума классных руководителей приняли Меморандум о развитии и поддержке классного руководства, который был подготовлен Минпросвещения РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что документ ляжет в основу государственной политики. Что это за меморандум?

В нем зафиксированы важнейшие аспекты образовательной политики: воспитание, преемственность педагогических традиций, "партнерское взаимодействие" классного руководителя с родителями в воспитательной работе, сотрудничество советников директоров школ с классными руководителями, создание "инклюзивного пространства" в школах, безопасность детей в мире образовательного интернет-пространства. Однако несмотря на правильные на первый взгляд лозунги, документ содержит несколько сомнительных терминов и утверждений, скопированных с западных стран.

В п. 4 говорится о "партнерском взаимодействии" классного руководителя с родителями, когда первый, в частности, должен повышать "родительскую компетентность", что ставит родителей в положение неполноценных людей. "Инклюзивное образование", о котором говорится у п. 5, в странах Запада означает продвижение различных отклонений у детей и включение их в представление о норме. Правда, в меморандуме об этом, к счастью, не упоминается.

Также отмечается, что дети должны формировать "компетенции" - еще один западный термин, означающий не целостный круг знаний, а набор определенных навыков. Но наиболее опасной компетенцией объявлена "цифровая грамотность", то есть подмена реального образования цифровыми платформами. Одна из них, которая уже заявлена, - это единая федеральная электронная система учета успеваемости школьников. То есть будет создано единое цифровое досье на всех школьников страны.

В целом документ содержит множество полезных положений, но они больше похожи не благопожелания. А вот как остановить уже действующие разрушительные тенденции, неясно. Да и собираются ли их останавливать? Документ производит двойственное впечатление по этому вопросу.