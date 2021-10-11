Заместителем прокурора Челябинской области назначен Сергей Левшаков

До назначения он занимал аналогичную должность в Псковской области.

"Приказом Генерального прокурора Российской Федерации действительного государственного советника юстиции И.В. Краснова от 07.10.2021 №951-к старший советник юстиции Левшаков Сергей Евгеньевич назначен на должность заместителя прокурора Челябинской области", – сообщили в прокуратуре Псковской области.





