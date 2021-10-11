Американский чиновник задержан при попытке передачи секретов иностранному государству

В Соединённых Штатах задержаны сотрудник Министерства ВМС и его супруга по подозрению в передаче иностранному государству данных о подводных лодках.

42-летний Джонатан Тоэби, имевший доступ к секретной информации, в апреле прошлого года пытался выйти на связь с иностранным государством. Он предлагал за вознаграждение передать сведения о строении силовых установок атомных подлодок ВМС США.

Как передаёт ТАСС, вместо иностранного заказчика на связь с ним вышел сотрудник ФБР, которому чиновник дважды передавал секретную информацию, получив взамен около ста тысяч долларов в криптовалюте.

В субботу он был задержан при третьей попытке передачи данных. Теперь нерадивому чиновнику грозит крупный штраф и наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, на прошлой неделе стало известно об инциденте с участием американской субмарины. АПЛ "Коннектикут", предположительно, на учениях в акватории Южно-Китайского моря, столкнулась с неизвестным предметом, после чего была вынуждена отправиться на остров Гуам для осмотра повреждений.