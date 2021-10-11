Сбой при переключении подачи кислорода произошел в Ардонской больнице
В Северной Осетии в Ардонской центральной районной больнице вечером 10 октября произошел сбой при переключении подачи кислорода с резервной рампы.
Как сообщали Накануне.RU в пресс-службе республиканского Минздрава, не сработал обратный клапан. Неисправность была оперативно устранена. В настоящее время оборудование работает в штатном режиме.
96 пациентов больницы, пять из которых находятся в реанимации, полностью обеспечены кислородом. В медицинском учреждении также достаточно резервных баллонов с кислородом.
Ранее в больнице "скорой помощи" Владикавказа сломалась кислородная система, погибли девять пациентов.