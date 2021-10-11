11 Октября 2021
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Экономика Пермский край
уралкалий, логотип, калийные удобрения (2019) | Фото:Reuters

«Уралкалий» улучшил позиции в рейтинге RAEX-600

Компания «Уралкалий» заняла 84 место в 27-м ежегодном рейтинге RAEX-600 - списке 600 крупнейших компаний России по объему реализованной продукции в 2020 году. Отметим, что в прошлом году «Уралкалий» занимал в этом рейтинге 93 место.

Согласно данным рейтинга, объем реализованной компанией продукции в 2020 году составил 195222 млн рублей, темпы роста выручки за год - 8,3%.

В качестве главного критерия составления рейтинга 600 крупнейших компаний России (RAEX-600) по итогам 2020 года принят показатель, характеризующий объем реализации продукции (работ, услуг) в 2020 году. Если в силу специфики деятельности компаний этот показатель не мог быть применен (например, для банков, страховых и лизинговых компаний, НПФ), то использовались данные финансовой отчетности, максимально близкие к нему по экономическому смыслу. Для полноты картины в рейтинге приведены и другие характеристики: объемы реализации продукции за 2019 год, за 2020 год — в долларах США, прибыль до и после налогообложения за 2020 год, тип отчетности, показатели которой отражены в рейтинге.

Рейтинг не имеет отраслевых ограничений: в список входят компании практически из всех основных сфер экономики (НПФ и лизинговые компании включаются в рейтинг с 2017 года). Места компаний в рейтинге определялись путем их ранжирования по объему реализации продукции (работ, услуг) в 2020 году.

Для подготовки рейтинга была использована информация Федеральной службы государственной статистики и Федеральной налоговой службы, представленная в Системе профессионального анализа рынков и компаний агентства "Интерфакс", сообщает "Коммерсант".

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«Уралкалий» улучшил позиции в рейтинге RAEX-600

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Теги: уралкалий, рейтинг raex-600, объем реализации продукции, финансовая отчетсность



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