18 Января 2021
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телевизор (2018) |

В Тюменской области несколько дней ожидаются перерывы в телевещании

В Тюменской области несколько дней будут наблюдаться перерывы в телевещании, сообщили Накануне.RU в Уральском филиале РТРС.

Перерывы в телевещании и радиоэфире будут с 18 по 20 января в Ишимском, Омутинском и Тюменском районах. 18 января отключения проведут в селе Гагарино (Ишимский район) и селе Шабаново (Омутинский район). Профилактические работы должны начаться в 4.00. Восстановление вещания ожидается к 13.00 по московскому времен.

В Тюмени отключения пройдут в два этапа. 19 января – с 4.00 до 13.00, 20 января – с 4.00 до 12.00 по московскому времени.

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В Тюменской области несколько дней ожидаются перерывы в телевещании

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Теги: перерывы в телевещании, телевидение, радиоэфир



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