СМИ: У небольших торговых сетей возникли проблемы с закупкой сахара и масла после фиксации цен

14 Января 2021
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Поджог Рейхстага" по-американски

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
Сахар (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: У небольших торговых сетей возникли проблемы с закупкой сахара и масла после фиксации цен

После фиксации цен на подсолнечное масло и сахар до конца первого квартала у небольших и средних торговых сетей начали возникать проблемы с поставками. При этом крупные сети подобных неудобств не испытывают – сами производители заинтересованы в них.
Читайте также:

А вот ритейлерам поменьше сложнее. На новых условиях поставщики готовы продавать ограниченные объемы, при этом забирать продукты надо самим, за доставку требуют доплату, пишет "Коммерсант".

Напомним, соглашение подписанное при участии правительства России, предусматривает, что предельная отпускная цена подсолнечного масла составит 95 руб. за 1 л, розничная — 110 руб. за 1 л. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно.

Небольшие сети обычно приобретают товары у посредников. Но на них фиксация цен не распространяется. Тогда продавцы пошли непосредственно к производителям, заводам. Те неохотно идут на поставки мелких партий, отгружают по установленной цене небольшое количество товара, а остальное соглашаются поставлять с доставкой, но, естественно, дороже.

Производители отмечают, что соглашения не нарушают, поставляют продуктов не меньше, чем уровень прошлого года. И поставку с доставкой никто им запретить не может. Поставщики полагают, что некоторые сети неверно прочитали соглашение и ожидали, что установленная оптовая цена будет включать доставку.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: У небольших торговых сетей возникли проблемы с закупкой сахара и масла после фиксации цен

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: фиксация цен, подсолнечное масло, сахар, торговые сети, ритейл



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети