СМИ: У небольших торговых сетей возникли проблемы с закупкой сахара и масла после фиксации цен

После фиксации цен на подсолнечное масло и сахар до конца первого квартала у небольших и средних торговых сетей начали возникать проблемы с поставками. При этом крупные сети подобных неудобств не испытывают – сами производители заинтересованы в них.

А вот ритейлерам поменьше сложнее. На новых условиях поставщики готовы продавать ограниченные объемы, при этом забирать продукты надо самим, за доставку требуют доплату, пишет "Коммерсант".

Напомним, соглашение подписанное при участии правительства России, предусматривает, что предельная отпускная цена подсолнечного масла составит 95 руб. за 1 л, розничная — 110 руб. за 1 л. Стоимость сахара зафиксирована на уровнях 36 руб. и 46 руб. за 1 кг соответственно.

Небольшие сети обычно приобретают товары у посредников. Но на них фиксация цен не распространяется. Тогда продавцы пошли непосредственно к производителям, заводам. Те неохотно идут на поставки мелких партий, отгружают по установленной цене небольшое количество товара, а остальное соглашаются поставлять с доставкой, но, естественно, дороже.

Производители отмечают, что соглашения не нарушают, поставляют продуктов не меньше, чем уровень прошлого года. И поставку с доставкой никто им запретить не может. Поставщики полагают, что некоторые сети неверно прочитали соглашение и ожидали, что установленная оптовая цена будет включать доставку.