Лекарство от коронавируса "Арепливир" поступит в российские регионы только в октябре

Лекарство от коронавируса "Арепливир", которое, как сообщалось, уже появилось в российских аптеках, пока есть только в Москве. В регионы оно поступит лишь в следующем месяце.

Ранее стало известно, что с 21 сентября в аптеках страны появится долгожданное лекарство от COVID-19 "Арепливир". Сообщалось, что в одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, а сама упаковка в рознице будет стоить от 12 тыс. 320 руб. Такая стоимость нового препарата сильно удивила россиян.

Однако, как выяснилось, купить данное средство в регионах не так-то просто. Корреспондент Накануне.RU изучил сайты аптек Екатеринбурга и "Арепливира" нигде не обнаружил. Лишь в одной из крупных федеральных аптечных сетей оказалось возможным приобрести его с доставкой в уральскую столицу - но исключительно под заказ.

Но и здесь возникли определенные трудности. Цена лекарства на сайте не указана. По телефону "горячей линии" сообщить ее отказались, пояснив, что нужно сначала оставить заказ, а затем менеджер свяжется и все объяснит. Однако это произошло лишь на третий день (!) после того, как заказ был оформлен на сайте.

Как рассказала сотрудница аптечной сети, заказать "Арепливир" в регионы в ближайшее время невозможно: причина в том, что решаются некие "юридические моменты".

"Мы с вами не на базаре и не на рынке, где все купить просто. Здесь ситуация другая. Пока конкретных сроков поставок нет", - пояснила менеджер.

По ее словам, сейчас данный препарат есть только в аптеках Москвы, а в остальные части страны начнет поступать не раньше октября. При этом она подтвердила, что стоимость одной упаковки "Арепливира" будет именно такой, о которой писали СМИ - 12 тыс. 320 руб. В компании признали, что цена "несколько завышена", и сейчас идут обсуждения, не нужно ли сделать ее более доступной для населения.

В итоге менеджер предложила заказать "аналог" - препарат "Коронавир" по 11 тыс. 550 руб. за упаковку. При этом она предупредила, что отпускаться лекарство будет исключительно по рецепту.

Напомним, в Свердловскую область уже поступила первая партия вакцины от коронавируса. На этой неделе стало известно, кто сможет ее получить.