21 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
пуск ракеты комплекса &quot;Авангард&quot; из позиционного района Домбаровский (2019) | Фото: youtube.com/Минобороны России

Разработчик "Авангарда" ответил на обвинения Трампа в краже технологий

Бывший генеральный директор НПО машиностроения, разработчик гиперзвукового блока "Авангард" Герберт Ефремов ответил на обвинения о том, что Москва украла технологии у Вашингтона для создания гиперзвуковой ракеты.

"Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинались в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком",— отметил Ефремов, сообщает "Российская газета".

Напомним, 19 сентября Трамп обвинил Россию в похищении технологий гиперзвуковой ракеты. По его словам, она была создана по материалам, украденным у администрации экс-президента США Барака Обамы. Трамп утверждает, что сейчас у США есть другая ракета, которой позавидуют лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин.

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Разработчик "Авангарда" ответил на обвинения Трампа в краже технологий

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Теги: Авангард, оружие, Трамп



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