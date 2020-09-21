Разработчик "Авангарда" ответил на обвинения Трампа в краже технологий

Бывший генеральный директор НПО машиностроения, разработчик гиперзвукового блока "Авангард" Герберт Ефремов ответил на обвинения о том, что Москва украла технологии у Вашингтона для создания гиперзвуковой ракеты.

"Трамп сказал, что русским сдал эти "секреты" Обама. Только Барак Обама — президент США с 2009 года. Наши эксперименты по этим делам начинались в советское время, когда Обама был подростком. Он еще в школу ходил, а мы уже экспериментировали с гиперзвуком",— отметил Ефремов, сообщает "Российская газета".

Напомним, 19 сентября Трамп обвинил Россию в похищении технологий гиперзвуковой ракеты. По его словам, она была создана по материалам, украденным у администрации экс-президента США Барака Обамы. Трамп утверждает, что сейчас у США есть другая ракета, которой позавидуют лидеры Китая и России Си Цзиньпин и Владимир Путин.