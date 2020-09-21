21 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
ракетная шахта, ракета Сатана (2015) | Фото: atomic-energy.ru

Спецпосланник Трампа: США могут переоборудовать вооружение

Американские власти готовы начать обратную конверсию своих стратегических систем.

Как сообщил специальный посланник президента США Дональда Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, это случится в том случае, если истекающий в феврале следубщего года российско-американский Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) не будет продлен.

В этом случае США введут пусковые установки баллистических ракет обратно в строй. Как отметил Биллингсли, США согласятся на продление ДСНВ, только если Россия выполнит целый ряд условий, пишет "Коммерсант".

Россия готова обсуждать возможность включения систем "Кинжал", "Буревестник" и "Посейдон" в будущий Договор о сокращении наступательных вооружений, заявлял в 2019 году замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах созданы новые системы вооружений, которыми не располагают ни Россия, ни Китай.

Причем о некоторых "невероятных" оружейных системах никто не знает, подчеркнул он.

"У председателя Си Цзиньпина ничего такого нет, у президента Путина тоже", - похвастался Трамп.

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Спецпосланник Трампа: США могут переоборудовать вооружение

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Теги: ДСНВ, ракеты, оружие



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