Путин, Лукашенко и Трамп получили Шнобелевскую премию

Главам девяти стран, в том числе президенту Белоруссии Александру Лукашенко, американскому лидеру Дональду Трампу и президенту РФ Владимиру Путину, присуждена Шнобелевская премия.

Также в список "лауреатов" вошли главы Туркмении, Великобритании, Индии, Бразилии, Мексики и Турции. Премию они получили за научные достижения с сомнительной ценностью в номинации "Медицинское образование".

Как заявили организаторы, лидеры государств "использовали пандемию, чтобы показать миру, что политики могут иметь более существенное влияние на жизнь и смерть, чем ученые и доктора".

Шнобелевскую премию, которая является пародией на другую международную награду - Нобелевскую премию, обычно присуждают ученым за сомнительные научные достижения и идеи.

Regnum напоминает, что семь лет назад Лукашенко удостоился Шнобелевской премии за запрет аплодисментов в общественных местах в Белоруссии.