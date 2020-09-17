США в октябре начнут распределять вакцину от коронавируса

Администрация США подготовила план распределения вакцины от COVID-19 среди населения.

Этот процесс планируется начать в середине октября или немного позже, сообщил глава Белого дома Дональд Трамп. "Все готово, наши военные уже организованы, все организованы, и мы думаем, что все пройдет очень хорошо", - отметил глава государства.

Вакцина будет почти бесплатной, ее распределение начнется через 24 часа после одобрения регулятором, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что США отказались от "беспрецедентного сотрудничества" с Россией по разработке вакцин и лечения от COVID-19. Сообщается, что российская сторона предлагала сотрудничество Operation Warp Speed (OWS) – частно-государственному партнерству, созданному по указанию Трампа в апреле этого года для поиска лечения от коронавируса.