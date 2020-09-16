На Среднем Урале стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон в Свердловской области стартовал с Ирбитского муниципального образования. Для этого построили две блочно-модульные котельные в поселке Зайково и деревне Дубская, общей стоимостью почти в 43 млн руб. местного и областного бюджета, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики регионального правительства.

"Муниципалитет одним из первых в регионе начинает отопительный сезон, и я уверен, что с таким современным и надежным оборудованием, он пройдет его в безаварийном, максимально комфортном для людей режиме", – сказал министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, который и проконтролировал запуск тепла.

В рамках региональной программы модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства теплоисточники начали строить еще в 2019 г. Теперь, благодаря новым котельным, взамен старым угольным, почти три тысячи жителей и несколько учреждений соцкультуры будут обеспечены качественным теплоснабжением. Помимо этого, по словам главы муниципального образования Алексея Никифорова, энергосберегающее оборудование позволит снизить затраты муниципалитета на производство тепловой энергии и сэкономить бюджетные деньги.

Новые котельные уже успешно прошли тестовые испытания, в связи с чем, в текущем отопительном сезоне, по заверениям Николя Смирнова, аналогичные теплоисточники начнут также работать в поселке Белореченский Белоярского района, в Верхнем Дуброво и в Нижней Салде и обеспечат теплом свыше семи тыс. уральцев.

"Затраты на строительство объектов теплоснабжения составили более 120 миллионов рублей, 102 миллиона из которых, благодаря решению губернатора, взял на себя областной бюджет", – подчеркнул Николай Смирнов.