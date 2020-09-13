В Ишиме похоронили "авторитета", погибшего в Сургуте после столкновения баржи и катера

В Ишиме похоронили криминального авторитета, вора в законе "Зятька" – Владимира Зятькова. До этого в Сургуте прошло прощание с усопшим, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Затор на повороте в сторону Сургутского кладбища образовался в 10.00 12 сентября, когда в ритуальном зале началось прощание с погибшим, сообщает "СургутинформТВ". Последние почести покойному пришли отдать сотни человек.

Сегодня тело усопшего доставили в Ишим и, по данным местных СМИ, "Зятька" похоронили рядом с братом.

"Хороший был мужик, – цитирует "Комсомолка" жительницу Ишима, которая пришла на кладбище. – Городу помогал, ничего плохого сказать не могу. Говорят, что даже в тюрьме делился с заключёнными едой, тёплыми вещами и сигаретами".

Напомним, по факту трагедии, в результате которой погиб Владимир Зятьков, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Столкнулись катер каютного типа "Yamaha" и пришвартованная баржа. Из восьми человек, находившихся на катере, четверо погибли. Из четверых пострадавших двое – в состоянии средней тяжести, один – в тяжёлом состоянии, один – в лёгком. Они госпитализированы в отделение травматологии. Я прибыл на место в течение получаса, спрашивал, куда плыли. Ответ был, что "возвращались с грибов". До стоянки оставалось около 300 м, была плохая видимость ", - сказал на брифинге и.о. начальника управления ГОиЧС Сургута Андрей Рачёв.