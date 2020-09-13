В Ишиме похоронили "авторитета", погибшего в Сургуте после столкновения баржи и катера

13 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

8 лет. О приговоре Ефремову

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Тюменская область
(2006) | Фото: industrial-decadence.tripod.com

В Ишиме похоронили "авторитета", погибшего в Сургуте после столкновения баржи и катера

В Ишиме похоронили криминального авторитета, вора в законе "Зятька" – Владимира Зятькова. До этого в Сургуте прошло прощание с усопшим, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Затор на повороте в сторону Сургутского кладбища образовался в 10.00 12 сентября, когда в ритуальном зале началось прощание с погибшим, сообщает "СургутинформТВ". Последние почести покойному пришли отдать сотни человек.

Сегодня тело усопшего доставили в Ишим и, по данным местных СМИ, "Зятька" похоронили рядом с братом.

"Хороший был мужик, – цитирует "Комсомолка" жительницу Ишима, которая пришла на кладбище. – Городу помогал, ничего плохого сказать не могу. Говорят, что даже в тюрьме делился с заключёнными едой, тёплыми вещами и сигаретами".

Напомним, по факту трагедии, в результате которой погиб Владимир Зятьков, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

"Столкнулись катер каютного типа "Yamaha" и пришвартованная баржа. Из восьми человек, находившихся на катере, четверо погибли. Из четверых пострадавших двое – в состоянии средней тяжести, один – в тяжёлом состоянии, один – в лёгком. Они госпитализированы в отделение травматологии. Я прибыл на место в течение получаса, спрашивал, куда плыли. Ответ был, что "возвращались с грибов". До стоянки оставалось около 300 м, была плохая видимость ", - сказал на брифинге и.о. начальника управления ГОиЧС Сургута Андрей Рачёв.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Ишиме похоронили "авторитета", погибшего в Сургуте после столкновения баржи и катера

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Владимир Зятьков, авторитет, похороны, баржа, катер, столкновение, река Чёрная



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.09.2020 10:05 Мск Один из четверых пострадавших от столкновения баржи и катера в Сургуте - в тяжёлом состоянии
Ранее 10.09.2020 04:04 Мск В Сургуте после столкновения катера с баржей заведено дело
Ранее 10.09.2020 00:02 Мск Столкновение катера и баржи в Сургуте: четверо погибли, среди них - "авторитет"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети