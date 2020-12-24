В Сургуте закрыто уголовное дело о гибели вора в законе "Зятька"

В Сургуте закрыто уголовное дело о столкновение катера и баржи, в результате которого погиб вор в законе Владимир Зятьков ("Зятёк"), сообщили Накануне.RU в Уральском следственном управлении на транспорте СКР.

Уголовное дело прекращено в связи со смертью виновника – управлявшего судном капитана.

Напомним, по факту трагедии, в результате которой погиб Владимир Зятьков, было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". "Столкнулись катер каютного типа "Yamaha" и пришвартованная баржа. Из восьми человек, находившихся на катере, четверо погибли. Из четверых пострадавших двое – в состоянии средней тяжести, один – в тяжёлом состоянии, один – в лёгком. Они госпитализированы в отделение травматологии. Я прибыл на место в течение получаса, спрашивал, куда плыли. Ответ был, что "возвращались с грибов". До стоянки оставалось около 300 м, была плохая видимость ", - сказал на брифинге и.о. начальника управления ГОиЧС Сургута Андрей Рачёв.