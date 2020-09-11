Трамп рассказал об уникальном оружии США, "которого нет у Путина"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах созданы новые системы вооружений, которыми не располагают ни Россия, ни Китай.

Причем о некоторых "невероятных" оружейных системах никто не знает, подчеркнул он.

"У председателя Си Цзиньпина ничего такого нет, у президента Путина тоже", - похвастался Трамп.

Американский лидер отметил, что США располагают новыми ракетами и ядерным вооружением, а их вооруженные силы стали сильнее, чем когда-либо, сообщает Regnum.

В прошлом году Владимир Путин признался, что предлагал Соединенным Штатам Америки купить у России гиперзвуковое оружие. Глава государства отметил, что президент США Дональд Трамп рассказал ему, что американцы сами планируют произвести аналог. По его словам, "пока внятного ответа от американцев мы не получили".