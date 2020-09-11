11 Сентября 2020
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Политика За рубежом
Дональд Трамп, США, инаугурация (2017) | Фото: REUTERS/Carlos Barria

Трамп рассказал об уникальном оружии США, "которого нет у Путина"

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Соединенных Штатах созданы новые системы вооружений, которыми не располагают ни Россия, ни Китай.

Причем о некоторых "невероятных" оружейных системах никто не знает, подчеркнул он.

"У председателя Си Цзиньпина ничего такого нет, у президента Путина тоже", - похвастался Трамп.

Американский лидер отметил, что США располагают новыми ракетами и ядерным вооружением, а их вооруженные силы стали сильнее, чем когда-либо, сообщает Regnum.

В прошлом году Владимир Путин признался, что предлагал Соединенным Штатам Америки купить у России гиперзвуковое оружие. Глава государства отметил, что президент США Дональд Трамп рассказал ему, что американцы сами планируют произвести аналог. По его словам, "пока внятного ответа от американцев мы не получили".

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Трамп рассказал об уникальном оружии США, "которого нет у Путина"

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Теги: дональд трамп, вооружение, китай, россия



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