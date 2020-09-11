Microsoft обвинила российских хакеров во вмешательстве в выборы США

В корпорации Microsoft сообщили, что хакеры из России, КНР и Ирана атаковали сотрудников предвыборных штабов действующего президента США Дональда Трампа и его соперника Джо Байдена.

Компания уверяет, что из России действует та же группа злоумышленников, что фигурировала в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы 2016 года. Ее название - "Стронций". Хакеры якобы атаковали более 200 организаций, среди которых были штабы кандидатов, неправительственные организации, партии и политические консультанты.

Из Китая якобы действовала группа "Цирконий", которая атаковала известных людей, связанных со штабом Байдена. Из Ирана действовали злоумышленники под названием "Фосфор", напав на личные аккаунты, связанные со штабом главы Белого дома, пишет "Коммерсант".

Днем ранее стало известно о том, что США включили в черный список внефракционного депутата Верховной Рады Украины Андрейя Деркача и еще троих россиян: Антона Андреева, Дарью Асланову и Артема Лифшица.

Они вызвать внутренние разногласия между политическими партиями штатов. Все это они якобы делают не только с целью повлиять на избирателей, но и "подорвать" демократические страны и институты.