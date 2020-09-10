10 Сентября 2020
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Политика В России За рубежом
Минфин США (2015) | Фото: REUTERS

"Они используют все доступные инструменты": Америка ввела санкции против троих россиян и украинца

Соединенные штаты Америки включили в черный список внефракционного депутата Верховной Рады Украины Андрейя Деркача и еще троих россиян: Антона Андреева, Дарью Асланову и Артема Лифшица. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского Минфина.

По словам ведомства, вышеуказанные лица "предпринимали попытки повлиять на избирательный процесс в США", который стартует 3 ноября, и пытаются вызвать внутренние разногласия между политическими партиями штатов. Все это они якобы делают не только с целью повлиять на избирателей, но и "подорвать" демократические страны и институты.

Министр финансов США Стивен Мнучин также подчеркнул, что Америка продолжит использовать все доступные инструменты для противостояния российским кампаниям по дезинформации и будет и дальше поддерживать целостность избирательной системы штатов.

Напомним, что действующий президент Дональд Трамп баллотируется на второй срок, конкурируя с другим кандидатом от демократов Джо Байденом. Ранее, украинский депутат Андрей Деркач опубликова записи разговоров с голосами, похожими на бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.

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"Они используют все доступные инструменты": Америка ввела санкции против троих россиян и украинца

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Теги: Минфин, санкции, США, выборы



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