"Мы не "ходим строем": мэр Екатеринбурга объяснил низкую явку на голосовании по поправкам

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский обратился к жителям города. Как передает корреспондент Накануне.RU, обращение главы опубликовано на официальном портале уральской столицы.

Высокинский напомнил, что сегодня, 1 июля – день голосования по поправкам в Конституцию РФ. Он сослался на СМИ, которые пишут о том, что Екатеринбург – аутсайдер по голосованию и что в городе крайне низкая явка.

"Давайте вспомним выборы главы Екатеринбурга в 2013 году: казалось, тогда весь город вышел на улицы, и это событие мы помним до сих пор. Но тогда в выборах приняло участие 360 тыс. 854 граждан, или 33,6% населения города", - заявил Александр Высокинский.

Он также вспомнил губернаторские выборы 2017 года.

"Мы, пусть не массово, но искренне поддержали нашего губернатора – 271 тыс. 551 екатеринбуржец, 24,99% горожан, сказали свое "за!", - отметил мэр, также вспомнив и выборы депутатов Екатеринбургской городской думы в 2018 году.

"Тогда своих кандидатов пришли поддержать 286 тыс. 412 граждан, или 26,64% от населения города", - привел цифры Высокинский.

По его данным, вчера на участки пришло 29,65% екатеринбуржцев.

"Поэтому я со всей ответственностью говорю – да, мы не "ходим строем". Да, у нас есть свое мнение и право – как идти голосовать, так и остаться дома. Но каждый голос в Екатеринбурге – голос осознанный и очень важный", - заявил он.

Глава заверил, что власти сделали все, чтобы голосование по поправкам было безопасным и удобным. Он призвал горожан все-таки прийти и отдать свой голос.

Напомним, ранее Высокинский рассказал, что более 15 тысяч жителей Екатеринбурга с утра 1 июля пришли голосовать по поправкам в Конституцию.