01 Октября 2020
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Политика Тюменская область Уральский ФО
суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Тюмени коммуниста арестовали на шесть суток за пикет против поправок в Конституцию

Центральный районный суд. г. Тюмени признал виновным активиста КПРФ Антона Чупрунова по ст. 20.2. КоАП РФ - нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования, сообщили Накануне.RU в региональном отделении КПРФ.

20 июня на Центральной площади состоялась серия одиночных пикетов в формате "пикетной очереди". Люди по очереди выходили с плакатами против поправок в Конституцию. До этого, 14 июня, полиция вручала активисту предостережение, так как он распространял в мессенджерах призывы поучаствовать в акции. Однако уведомления о намерении провести публичное мероприятие в мэрию Тюмени так и не поступило. В КПРФ утверждают, что якобы во время митинга мимо проезжал губернатор Александр Моор. Будто бы он "пристально наблюдал за акцией".

В полицейском протоколе отмечается, что расстояние между участниками было менее 10 метров. Также там говорится, что Антон Чупрунов снимал происходящее, давал указания участникам, они также общались между собой и что по-сути, эти одиночные пикеты по являются формой коллективного публичного мероприятия

Сам Чупрунов с этим утверждением не согласен и заявлял, что никакого нарушения не совершал. В КПРФ утверждают, что якобы судебное разбирательство прошло "с грубейшими нарушениями закона".

"Судья отказался заслушать ряд свидетелей защиты, мотивировав это тем, что рабочий день закончился. Антона лишили возможности обжаловать решение суда, назначив отбывание наказания непосредственно после оглашения решения", - утверждают коммунисты.

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В Тюмени коммуниста арестовали на шесть суток за пикет против поправок в Конституцию

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Теги: КПРФ, пикет, Конституция, арест, Антон Чупрунов



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