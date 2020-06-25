Уралвагонзавод впервые представляет свои книги онлайн

В канун празднования 100-летия отечественного Танкпрома на странице "УВЗ.Танкпром" Уралвагонзавода (в составе концерна "Уралвагонзавод" входит в государственную корпорацию Ростех) в социальной сети Вконтакте впервые выложены книги уникальной серии "Библиотека Танкпрома". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, это издания "Уралвагонзавод. 80 лет", "УКБТМ: 75 лет отечественной школе танкостроения" и "Омский завод транспортного машиностроения", которые до настоящего момента не были представлены в свободной продаже и в сети интернет.

Первая книга серии вышла в 2016 году, к 80-летию Уралвагонзавода. Основным автором серии выступает кандидат исторических наук, научный редактор Уралвагонзавода Сергей Устьянцев. Для подготовки текстов им использовались материалы из заводских и городских архивов, материалы Российского государственного архива экономики (Москва), многие из которых опубликованы впервые. Учитывая, что история многих предприятий УВЗ никогда не изучалась и не систематизировалась, читателей "Библиотеки Танкпрома" ждет немало сенсаций. Так, например, в книге об Уралвагонзаводе сделаны исторические открытия, связанные с ролью предприятия в производстве специальной техники в масштабах Советского Союза. В книге об УКБТМ впервые приведены малоизвестные факты по перспективным машинам и любопытные экспертные оценки со стороны западного сообщества, касающиеся "Арматы", а также приложение, в которое включены большинство образцов специальной техники, созданной в КБ в разные годы.

Серия продолжается. Уже написана и готовится к печати книга о Рубцовском филиале АО "НПК "Уралвагонзавод". А совсем скоро, накануне празднования векового юбилея отечественного Танкпрома, свет увидит издание, полностью посвященное отечественной танковой промышленности.

"Концерн "Уралвагонзавод" является наследником советского Танкпрома, и каждая книга серии в полной мере отражает вклад предприятий интегрированной структуры УВЗ в развитие отрасли. Книги включают в себя такие основные этапы, как работа заводов в системе танковой промышленности СССР и России, вклад в осуществление важнейших общегосударственных народно-хозяйственных программ, роль и перспективы развития в составе УВЗ. Уверен, они будут интересны не только профессиональным историкам, но и всем интересующимся темой танкостроения", - отметил научный редактор Уралвагонзавода, кандидат исторических наук Сергей Устьянцев.

Книги в формате PDF можно найти на странице "УВЗ.Танкпром" в социальной сети Вконтакте по ссылке. Кроме уникальных книг, на странице представлен самый разнообразный исторический и современный контент, посвященный 100-летию отечественного танкостроения: уникальные факты, эксклюзивные фотографии, интересные истории, инфографика, биографии и воспоминания выдающихся людей, и рассказы о самых первых попытках создания бронированных вооруженных машин в мире. Аналогичная информация размещена для пользователей социальных сетей "Файсбук" и "Инстаграм".