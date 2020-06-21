Жительница Перми собирает подписи против нового образа Волка из "Ну, погоди!"

Шестилетняя жительница Перми Дарья решила собрать подписи против нового образа Волка из "Ну, погоди!" и отправить их в Минкульт РФ.

Хипстер Волк (и все его друзья в перезапуске) не угодил не только взрослым, смотревшим в Советском Союзе старый-добрый мультик, но и современным детям.

Дарья подошла к исполнению идеи креативно - надела костюм Зайца и отправилась опрашивать местных жителей. Бланки с автографами она планирует направить в федеральное Министерство культуры, пишет Mash.

Напомним, 4 июня в интернете появились возможные изображения обновленного образа Волка - это модный персонаж в зауженных джинсах, белых кроссовках, красной ветровке и с весьма современной прической. Летний лук Волка - белая футболка, джинсы-дудочки и гавайка с крупными белыми перьями. Однако пока это всего лишь один из полусотни вариантов образа.