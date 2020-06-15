В Центральном военном округе Парады Победы пройдут в Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске

Согласно Указу главы государства, на территории Центрального военного округа запланировано проведение 24 июня военных парадов в ознаменование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне только в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦВО.

В остальных регионах дислокации соединений и воинских частей Центрального военного округа 24 июня пройдут торжественные шествия с участием войск территориальных гарнизонов. Решения о проведении шествий принимаются по согласованию с руководством местных органов самоуправления. При подготовке к проведению торжественных мероприятий запланирован комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

Подразделениями РХБ-защиты постоянно дезинфицируют места проведения тренировок, предназначенные для перевозки личного состава транспортных средств и помещений для проживания. Каждого военнослужащего перед включением в состав парадных расчетов тестируют на коронавирус. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Личный состав обеспечен средствами индивидуальной защиты (перчатками, медицинскими масками и антисептиками). Контакты участников торжественных мероприятий с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением максимально исключены.