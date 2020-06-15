На Южном Урале экc-директора МУПа приговорили к условному сроку за взятку и хищения

В Чебаркуле бывшего директора МУП "Теплоком" приговорили к 3 годам лишения свободы условно со штрафом 75 тысяч рублей за присвоение, получение взятки и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

В августе 2017 года осужденный от лица предприятия заключил договор по ремонту горелки и подписал акт о приеме фактически невыполненных работ. После того как деньги были перечислены, он получил от исполнителя 75 тыс. руб. Аналогичные действия были совершенны в октябре 2017 года, тогда он получил 150 тыс. руб.

Также осужденный договорился с двумя сотрудниками о выплате дополнительной зарплаты, но половину они должны были отдать ему. В период с января 2017 по август 2018 года с расчетного счета МУП "Теплоком" этим сотрудникам были перечислены деньги, которые были переданы директору. Ущерб составил 313 тыс. руб.

Также он получил взятку в 75 тыс. руб. за общее покровительство по службе сотруднику.