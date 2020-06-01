Со 2 июня в Вологодской области приступят к работе предприятия «первой волны»

Сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Вологодской области губернатор региона Олег Кувшинников объявил о запуске в работу предприятий "первой волны" со 2 июня, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание штаба прошло в прямом эфире. Олег Кувшинников сообщил, что на сегодняшний день в Вологодской области зафиксировано 952 случаев заболевания. Прирост за сутки составил 23 человека. « Я, как губернатор, заинтересован в том, чтобы жизнь вернулась в обычное русло, чтобы бизнес функционировал в обычном режиме, - сказал глава региона.

Он отметил, что на первом месте всегда будет безопасность людей. И при снятии ограничений региональные власти будут руководствоваться именно этим.

«Единственное, что нам не давало перейти к перовому этапу, это коэффициент распространения инфекции. И за последние дни мы достигли требуемого менее единицы, а именно 0,6», - подчеркнул губернатор.

В связи с этим Олег Кувшинников как руководитель оперативного штаба, поручил подготовить постановление правительства о снятии со 2 июня 2020 года ограничений, предусмотренных первым этапом.

В частности предполагается: разрешить работу организаций по продаже непродовольственных товаров, с площадью торговых объектов до 400 квадратных метров и наличием отдельного входа с улицы в объект торговли; разрешить работу магазинов с отдельным входом с улицы с площадью свыше 400 квадратных метров, которые осуществляют торговлю строительными товарами, мебелью и бытовой техникой; открыть предприятия сферы услуг - парикмахерские и салоны красоты; разрешить занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе, в том числе на открытых спортивных сооружениях, при условии совместных занятий не более 2 человек и расстоянии между занимающимися не менее 5 метров; разрешить прогулки, в том числе в парках и скверах, не более 2 человек вместе, при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

Со 2 июня возобновляются межмуниципальные перевозки общественным транспортом, а также работа Вологодского авиапредприятия с организацией регулярных рейсов в Москву и Санкт-Петербург.

Обращаясь к вологжанам, Олег Кувшинников подчеркнул, что это не отмена всех ограничений, а лишь один из первых шагов к привычному образу жизни. Губернатор сказал: «Я хочу сказать спасибо всем за терпение. Благодаря нашим совместным действиям мы с завтрашнего дня снимаем первую волну ограничений. Но в то же время хочу отметить, что работа всех открытых предприятий и организаций будет возможна лишь при жестком соблюдении требований Роспотребнадзора, которое будет строго контролироваться».

Дополнительную информацию об открытии тех или иных организаций, а также мерах безопасности и механизмах контроля за их соблюдением можно узнать по телефонам горячих линий, которые развернуты в каждом муниципалитете.

Добавим, что окончательные списки предприятий и учреждений первой волны формируют местные органы власти при наличии гарантийных писем о неукоснительном соблюдении всех санитарных требований.