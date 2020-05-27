В Перми активиста-антифашиста не стали штрафовать за публикацию об украинском батальоне "Азов"

В Перми суд не стал штрафовать активиста "Сути времени" Павла Гурьянова по статье "Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики", передаёт корреспондент Накануне.RU

Напомним, его собирались привлечь к ответственности за публикацию за 2016 г. под названием "Журналист "Foreign Policy" не увидел фашизма в детском лагере "Азова"". Материал – о том, как западный журналист посетил молодёжный лагерь украинского батальона "Азов".

"Сегодня в суде выступила участковый, которая ранее составила материал об административном правонарушении. Она заявила, что в своем решении основывалась на материалах Центра по противодействию экстремизму. Сейчас она, видимо, выяснила контекст, и на заседании сказала, что не видит нарушений в материале. В итоге суд решил прекратить производство в связи с отсутствием в моих действиях состава преступления", - сказал Накануне.RU Павел Гурьянов.