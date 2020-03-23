03 Октября 2020
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(2018) | Фото: Накануне.RU

В Свердловской области пропали две школьницы. Они могут находиться в Волгограде

В Свердловской области пропали две школьницы из Ревды. Девочки могут находиться в Волгограде.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Лиза Алерт", разыскиваются 15-летняя Алина Ф. и 16-летняя Юлия Г. 12 марта этого года школьницы ушли из дома и не вернулись.

Приметы Алины: рост 165 см, среднее телосложение, черные волосы, темные глаза. Была одета: черная болоньевая куртка, черная футболка с принтом на груди и черные кроссовки на белой подошве.

Пропавшие дети(2020)|Фото: lizaalert.org

Приметы Юли: рост 165 см, темно-русые волосы, карие глаза. Была одета: розовая болоньевая куртка, белый пуловер и розовые кроссовки на белой подошве.

Один из пользователей форума "Лиза Алерт" сообщил, что в воскресенье видел похожих девочек в Волгограде. Если вам что-либо известно о местонахождении Юлии и Алины, позвоните по телефону 8-800-700-54-52, либо на линию 112.

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В Свердловской области пропали две школьницы. Они могут находиться в Волгограде

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Теги: школьницы, пропали, розыск



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