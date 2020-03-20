"Коммерсант": взрыв газа в Перми может оказаться убийством

Сегодняшний взрыв газа в квартире на Чернышевского, 3, может оказаться убийством, сообщает "Ъ" со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, дело могут переквалифицировать с "причинение смерти по неосторожности" на "убийство". Расследование планируется передать в производство первого отдела по расследованию особо важных уголовных дел СУ СКР по Пермскому краю (специализируется на преступлениях против личности).

Сообщается, что взрыв мог произойти от злонамеренных действий. Якобы запорная арматура перед плитой была перекрыта, а шланг между плитой и краном предположительно перерезан. Также издание со ссылкой на источник близкий к компании "Газпром газораспределение Пермь" информирует, что эпицентр взрыва был не рядом с плитой, а в коридоре, то есть помещение было загазовано.

Взрыв якобы мог устроить мужчина, который пришел к своей родственнице, потом в квартиру пришла его подруга, после чего произошел конфликт, закончившийся трагедией. Мужчина выжил.

Напомним, после взрыва в квартире начался пожар. В 12.52 огонь локализован, в 13.05 ликвидировано открытое горение. Один человек погиб. Разрушений несущих конструкций нет.

Пострадавших было четверо. Один от госпитализации отказался. В больницы были отправлены три человека: двое мужчин и женщина.

40-лений мужчина был госпитализирован в ожоговый центр Гринберга, 66-летний с отравлением продуктами горения помещен в городскую больницу им. Тверье, 72-летняя женщина с черепно-мозговой травмой также была доставлена в больницу им. Тверье.